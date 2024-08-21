Ini Empat Anggota DPRD Gunung Mas Kalteng dari Perindo, Mereka Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat!

JAKARTA - Sebanyak empat orang kader Partai Perindo sudah dilantik menjadi anggota DPRD Gunung Mas, Kalimantan Tengan (Kalteng), Senin 19 Agustus 2024. Mereka menyatakan siap memperjuang aspirasi rakyat.

Keempat anggota DPRD Gunung Mas tersebut yakni Espriadi, Yulius Agau, Darwinson Concon, dan Singong.

Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji jabatan anggota DPRD ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Gunung Mas yang digelar di Gedung Damang Batu, Jalan Diponegoro, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

“Kami sudah diberikan kepercayaan 2024-2029. Kami siap memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bisa lebih maju lagi,” kata Espriadi.

Ia pun menyatakan komitmennya untuk membesarkan Partai Perindo di Gunung Mas. “Kami juga berkomitmen membangun Partai Perindo supaya lebih maju lagi,” ujar Espriadi.