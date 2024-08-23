Dipercaya Perindo Maju Pilgub Papua Barat Daya, Gabriel Asem : Akan Fight Betul-Betul

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat Daya, Gabriel Asem diusung partainya untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) setempat. Ia pun sudah menerima surat B1 KWK.

Ditemui sesuai penyerahan surat rekomendasi tersebut, Gabriel mengaku akan berjuang penuh dalam berkontestasi menuju kursi Papua Barat Daya I. Menurutnya, tim saat ini sudah mulai bekerja untuk pemenangan.

"Dengan kami terima dokumen ini berarti itu bertanda bahwa kami akan fight betul-betul dan tim-tim kami sudah bekerja di bawah," kata Gabriel usai menerima surat rekomendasi di Kantor DPP Partai Perindo, Jumat (23/8/2024).

Jika dipercaya masyarakat untuk memimpin Papua Barat Daya nanti, ia mengaku akan konsen terhadap isu pendidikan dan kesehatan.

"Karena masyarakat ini mendambakan itu, bagaimana anak-anaknya cerdas, bagaimana anak-anaknya sehat, karena masa depan Papua Barat Daya sangat ditentukan oleh anak-anak kita," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)