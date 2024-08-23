Dua Anggota DPD Partai Perindo Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kota Jambi

Dua Kader Perindo jadi Anggota DPRD Kota Jambi

JAMBI – Berbeda dari periode sebelumnya, DPD Partai Perindo pada periode 2024-2029 berhasil menempatkan dua kader terbaiknya menjadi anggota DPRD Kota Jambi.

Keduanya adalah Redho Kurniawan dan Efendi yang resmi dilantik bersama 45 anggota DPRD lainnya, Jumat (23/8/2024).

Anggota DPRD dari Perindo Kota Jambi, Redho Kurniawan mengaku bersyukur pada periode 2024-2029 Partai Perindo mendapatkan 2 kursi.

"Alhamdulillah pada periode kedua ini dapat dua kursi karena yang periode pertama hanya satu kursi," ujarnya.

Di periode kedua ini dirinya juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada masyarakat Kota Jambi terutama pada Dapil 5, Kota Jambi, yakni Jambi Selatan dan Paalmerah.