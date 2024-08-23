Survei Terbaru Pilgub Banten 2024: Airin 46,8%, Arief Wismansyah 24,1%, Rano Karno 8,7%

JAKARTA – Lembaga survei Alvara Strategi Indonesia merilis hasil survei Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 2024, empat hari jelang waktu pendaftaran pada Selasa, 27 Agustus 2024. Berdasakan hasil survei terbaru tersbut, Airin Rachmi Diani menjadi bakal calon gubernur dengan elektabilitas tertinggi dengan 46,8 persen, diikuti Arief R Wismansyah 24,1 persen.

Di urutan ketiga ada Rano Karno dengan elektabilitas 8,7 persen dan Andra Soni di posisi keempat dengan elektabilitas 6,4 persen. Kemudian Achmad Dimyati Natakusumah 3,1 persen, Iti Jayabaya 3,1 persen, Ade Sumardi 0,4 persen dan Ari Untung 0,1 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 7,3 persen.

Chief Research Officer Alvara Strategi Indonesia Harry Nugroho mengatakan survei digelar pada 13-19 Agustus 2024 dengan melibatkan 815 responden. Survei menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan dengan wawancara tatap muka.

“Adapun margin of error survei +/- 3,43 persen," ucap Harry, dikutip Jumat (23/8/2024).

Menurut Harry, Alvara Strategi Indonesia juga melakukan survei pasangan cagub dan cawagub Banten, antara Airin berpasangan dengan Arief dan Andra berpasangan dengan Dimyati.

"Hasilnya pasangan Airin-Arief unggul dengan 72,4 persen, sementara Andra-Dimyati memperoleh elektabilitas 11,3 persen," ungkapnya.

Berdasarkan survei bakal calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany memiliki elektabilitas tertinggi hampir di semua daerah, kecuali di Kota Tangerang yang menempatkan Arief R Wismansyah sebagai juara.

Sementara itu Arief R. Wismansyah merupakan tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 28,9% sebagai wakil gubernur, diikuti oleh Airin dengan 18,3%, sementara Ade Sumardi memiliki elektabilitas 2,3% persen sebagai wakil Gubernur.

Setelah dilakukan simulasi Airin berpasangan dengan Arief menghadapi Andra Sony-Dimyati Natakusumah, elektabilitas tertinggi diraih Airin-Arief dengan elektabilitas 72,4%, sementara Andra-Dimyati 11,3%.