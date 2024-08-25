Nonton Konser Musik di Alun-Alun Bangkalan, Puluhan Orang Kecopetan

BANGKALAN - Puluhan orang berduyun-duyun mendatangi Mapolres Bangkalan untuk melaporkan kehilangan handphone, saat pagelaran musik di alun-alun setempat, Sabtu 24 Agustus 2024 malam.

Suasana konser musik di alun-alun Kota Bangkalan seketika berubah riuh, saat salah satu pelaku copet berhasil ditangkap dari kerumunan penonton. Pelaku kemudian dibawa oleh anggota TNI yang berjaga untuk diserahkan ke Mapolres Bangkalan.

Konser belum juga usai, puluhan penonton tersebut langsung berdatangan ke polres, para korban kehilangan handphone ini tak hanya satu atau dua orang, namun lebih dari lima puluh orang datang melapor, karena kasus yang sama.

Bahkan, jumlah korban terus berdatangan hingga dini hari tadi, mereka dengan sedikit tak sabar, melakulan laporan termasuk menulis data kehilangan handphone mereka.