Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Surya Paloh Partner Diskusi Saya, Walaupun di 2024 Sempat Beda Jalan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |00:37 WIB
Jokowi : Surya Paloh Partner Diskusi Saya, Walaupun di 2024 Sempat Beda Jalan
Presiden Jokowi di Kongres Nasdem (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merupakan partner atau teman diskusinya dalam politik. Jokowi menyebut Surya Paloh merupakan ketum parpol yang paling sering bertemu dengannya. 

“Ketua partai yang banyak, paling banyak bertemu, dan berdiskusi dengan saya adalah pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita dan lain-lainnya,” kata Jokowi dalam sambutannya di Kongres III Partai NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024) malam. 

Jokowi tak mempermasalahkan pada Pemilu 2024, NasDem berbeda jalan dukungan politik dengannya. NasDem saat itu mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capres-cawapres. Sedangkan Jokowi mensupport Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya itu hal wajar dalam politik.

“Ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan, Bang Surya di satu di (Koalisi) Perubahan kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya enggak apa-apa, biasa, itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita juga bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami sangat nyata dan apa adanya.” 

“Kami bisa sangat dekat walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakcocokan,” tambahnya. 

Jokowi pun mengatakan perbedaan dia dengan Paloh pun seringkali terjadi. Dia pernah menceritakan hanya selang seminggu bisa berbeda pendapat meskipun sebelumnya telah sepakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174382//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-0gdc_large.png
Jokowi Kumpul Bareng Elite PSI, Bahas Strategi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172774//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-EMhO_large.jpg
Jokowi Bantah Isu Ijazah Palsu di Balik Dukungan Prabowo–Gibran Dua Periode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172686//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-7VdM_large.jpg
Jokowi Sambut Baik Keputusan Prabowo Soal IKN Jadi Pusat Politik 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172663//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-YLSN_large.jpg
Jokowi Ungkap Kronologi Jadi Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171964//nasdem-1XcR_large.jpg
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Nasdem: Pemilu Masih Lama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement