HOME NEWS NUSANTARA

2 Kader Perindo Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Alor 2024-2029, Siap Mengabdi untuk Rakyat

Danny Manu , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |23:12 WIB
ALOR - Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor periode 2024-2029 resmi dilantik. Dua di antaranya kader Partai Perindo, Lasanus Mapada dan Arifin Sallo. Pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Alor di Batunirwala, Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin (26/4/2024). 

Surat keputusan pengangkatan 30 anggota DPRD Alor hasil Pemilu 2024 dibacakan oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia Kalake. 

Kader Perindo Lasanus Mapada terpilih jadi anggota DPRD Alor dari Dapil Alor II, sedangkan Arifin Sallo berasal dari Dapil Alor I.
Arifin Sallo mampu meraih 1.385 suara dari Dapil 1 yang merupakan basis di Kota Kalabahi.

“Walaupun jumlah kursi Partai Perindo di DPRD Kabupaten Alor tidak bertambah dan tetap dua kursi, akumulasi suara yang diraih mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, mencapai lebih dari 10 ribu suara dari lima dapil yang ada,” kata Arifin. 

Arifin Sallo, yang memiliki basis pemilih di kota dengan latar belakang masyarakat beragam etnis dan suku, menyatakan kesiapannya untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga visi dan misi Partai Perindo demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor secara keseluruhan, terutama di dapilnya. 

Halaman:
1 2
      
