Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Perindo Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kota Madiun, Kadernya Jadi Pimpinan Sementara

Arif Wahyu Efendi , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:07 WIB
Perindo Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kota Madiun, Kadernya Jadi Pimpinan Sementara
Pelantikan DPRD Kota Madiun
A
A
A

MADIUN - Ketua DPD Perindo Kota Madiun sekaligus anggota DPRD dari Partai Perindo, Armaya, menerima palu sidang dari ketua DPRD masa bakti 2019-2024. Politisi senior Kota Madiun itu mendapat amanah sebagai ketua sementara DPRD Kota Madiun.

Menurut Armaya, apa yang diraih Partai Perindo Kota Madiun adalah bukti, bahwa partai ini dicintai rakyat kota madiun.

"Pemilu sebelumnya Partai Perindo mendapatkan 4 kursi DPRD dan menempatkan kadernya duduk di wakil ketua DPRD, maka saat ini mendapatkan suara dan kursi terbanyak di DPRD Kota Madiun," katanya.

Usai pelantikan atau pengucapan sumpah janji, Armaya dan anggota DPRD dari Partai Perindo akan segera fokus bekerja sebagai wakil rakyat Kota Madiun.

"Kami akan mengawal suara dan tuntutan konstituen partai khususnya untuk kemajuan ekonomi karakyatan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563//perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538//kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement