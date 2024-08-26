Perindo Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kota Madiun, Kadernya Jadi Pimpinan Sementara

MADIUN - Ketua DPD Perindo Kota Madiun sekaligus anggota DPRD dari Partai Perindo, Armaya, menerima palu sidang dari ketua DPRD masa bakti 2019-2024. Politisi senior Kota Madiun itu mendapat amanah sebagai ketua sementara DPRD Kota Madiun.

Menurut Armaya, apa yang diraih Partai Perindo Kota Madiun adalah bukti, bahwa partai ini dicintai rakyat kota madiun.

"Pemilu sebelumnya Partai Perindo mendapatkan 4 kursi DPRD dan menempatkan kadernya duduk di wakil ketua DPRD, maka saat ini mendapatkan suara dan kursi terbanyak di DPRD Kota Madiun," katanya.

Usai pelantikan atau pengucapan sumpah janji, Armaya dan anggota DPRD dari Partai Perindo akan segera fokus bekerja sebagai wakil rakyat Kota Madiun.

"Kami akan mengawal suara dan tuntutan konstituen partai khususnya untuk kemajuan ekonomi karakyatan," katanya.