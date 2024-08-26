Dilantik Jadi Anggota DPRD Rejang Lebong, Ini Langkah Kader Perindo untuk Menyejahterakan Masyarakat

BENGKULU - Dari 30 anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu terpilih, satu di antaranya dari kader Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern dengan menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

Anggota dewan periode 2024-2029 tersebut dilantik, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Curup Kelas IB, Kabupaten Rejang Lebong, Santonius Tambunan, di Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Senin (26/8/2024).



Pelantikan tersebut setelah adanya hasil rapat pleno penetapan anggota dewan terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong, Kamis 2 Mei 2024. Berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Rabu 14 Februari 2024.

Satu kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu Ari Wibowo. Dia berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Rejang Lebong I, Kabupaten Rejang Lebong. Meliputi Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Curup dan Kecamatan Curup Utara.



Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, Kader Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo ini berhasil mendulang sebanyak 1701 suara sah.

Ari mengatakan, akan menjalankan program dan cita-cita dari Partai Perindo. Salah satunya membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk masyarakat dengan memasukkan dan memperjuangkan dalam anggaran APBD Kabupaten Rejang Lebong.

''Apa yang menjadi program dan cita-cita Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat akan diperjuangkan, melalui program pendidikan, kesehatan, UMKM dan pertanian,'' kata Ari, Selasa (26/8/2024).

(Khafid Mardiyansyah)