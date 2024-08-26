30 Anggota DPRD Rejang Lebong Bengkulu Dilantik, Ada Ari Wibowo dari Partai Perindo

BENGKULU - Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terpilih, periode 2024-2029, dilantik Ketua Pengadilan Negeri (PN) Curup Kelas IB, Kabupaten Rejang Lebong, Santonius Tambunan, Senin (26/8/2024).

Dari 30 anggota dewan itu satu diantaranya Ari Wibowo dari partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo. Dia berhasil mendapatkan sebanyak 1.701 suara sah dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), pada Rabu 14 Februari 2024.



Kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu merupakan anggota dewan terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Rejang Lebong I. Meliputi Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Curup dan Kecamatan Curup Utara.



Pelantikan itu setelah adanya hasil rapat pleno penetapan anggota dewan terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong, Kamis, 2 Mei 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Rejang Lebong No. 61 Tahun 2024.

Ari selaku Kader Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern dengan menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

Di mana yang menjadi prioritas, sebut Ari, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pertanian serta UMKM. Sehingga cita-cita untuk menjadikan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, sejahtera bis terwujud.

''Saya selaku kader Perindo akan berjuang untuk kepentingan masyarakat. Khususnya di sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian serta UMKM. Itu tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat,'' kata Ari, Senin (26/8/2024).

(Khafid Mardiyansyah)