INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dilantik Jadi Anggota DPRD Alor, Kader Perindo Komitmen Jalankan Visi-Misi Partai

Danny Manu , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |23:20 WIB
Dilantik Jadi Anggota DPRD Alor, Kader Perindo Komitmen Jalankan Visi-Misi Partai
Pelantikan anggota DPRD Alor 2024-2029 (Okezone.com)
A
A
A

ALOR - Dua kader Partai Perindo, Lasanus Mapada dan Arifin Sallo dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor periode 2024-2029. Keduanya dilantik bersama 30 anggota DPRD terpilih di Ruang Sidang Utama DPRD Alor di Batunirwala, Kalabahi,  Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin (26/4/2024). 

Lasanus Mapada merupakan anggota DPRD Alor terpilih dari Dapil Alor II, sedangkan Arifin Sallo berasal dari Dapil Alor I.
Arifin Sallo mampu meraih 1.385 suara dari Dapil 1 yang merupakan basis di Kota Kalabahi.

“Walaupun jumlah kursi Partai Perindo di DPRD Kabupaten Alor tidak bertambah dan tetap dua kursi, akumulasi suara yang diraih mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya, mencapai lebih dari 10 ribu suara dari lima dapil yang ada,” kata Arifin. 

Arifin Sallo, yang memiliki basis pemilih di kota dengan latar belakang masyarakat beragam etnis dan suku, menyatakan kesiapannya untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga visi dan misi Partai Perindo demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor secara keseluruhan, terutama di dapilnya. 

“Dalam perjalanan karier politik saya bersama Partai Perindo, saya merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan. Saya berjanji untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ujar Arifin Sallo. 

Sementara itu, Lasanus Mapada yang juga terpilih sebagai anggota DPRD dari Partai Perindo, berkomitmen untuk mengabdi dan bekerja keras demi kemajuan daerah yang diwakilinya. 

Lasanus berharap dukungan yang diberikan masyarakat akan menjadi pendorong baginya untuk berjuang bersama mewujudkan aspirasi rakyat.

(Salman Mardira)

      
