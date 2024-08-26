Anggota DPRD Kota Madiun Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Perindo Raih Kursi Terbanyak

MADIUN - Empat politisi Partai Perindo Kota Madiun dilantik menjadi anggota DPRD Kota Madiun Senin pagi. Bukan hanya itu, sebagai partai peraih kursi dan suara terbanyak pada Pemilu 2024, kedudukan ketua DPRD Kota Madiun bakal menjadi milik Perindo.

Prosesi rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Madiun masa bakti 2024-2029, di kantor DPRD Kota Madiun berlangsung khidmat. Dari 30 anggota DPRD yang mengucapkan sumpah janji, empat di antaranya merupakan anggota DPRD dari Partai Perindo Kota Madiun yang berasal dari empat daerah pemilihan berbeda.

Pengucapan sumpah janji dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Boedi Haryantho dan diikuti seluruh anggota DPRD terpilih.

Usai pengucapan sumpah janji, Armaya, Ketua DPD Perindo Kota Madiun sekaligus anggota DPRD dari Partai Perindo, menerima palu sidang dari ketua DPRD masa bakti 2019-2024. Politisi senior Kota Madiun itu mendapat amanah sebagai ketua sementara DPRD Kota Madiun.

Menurut Armaya, apa yang diraih Partai Perindo Kota Madiun adalah bukti, bahwa partai ini dicintai rakyat kota madiun.