HOME NEWS NUSANTARA

Didukung Perindo Maju Pilkada, Ini Sederet Program Maximus Tipagau untuk Majukan Mimika

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |03:00 WIB
Didukung Perindo Maju Pilkada, Ini Sederet Program Maximus Tipagau untuk Majukan Mimika
Maximus Tipagau (Okezone.com/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika, Maximus Tipagau didukung enam partai politik untuk maju di Pilkada Mimika 2024 berpasangan dengan Peggi Patricia Pattipi. Maximus mengaku programnya bakal menciptakan harga-harga mahal menjadi turun hingga melakukan pengentasan kemiskinan.

Program menurunkan harga-harga mahal di Papua, khususnya Kabupaten Mimika menurutnya bisa dilakukan dengan membangun kemudahan untuk pengiriman logistik. Salah satu yang dicanangkannya ialah untuk membangun pelabuhan.

"Kita akan bangun pelabuhan, supaya harga kemahalan di Papua itu kita bisa menurun,  kita tahu ke papua hanya lima jam, kalau kita ada kapal dan pelabuhannya bagus sekali itu seluruh logistik itu bisa dari Surabaya, Jakarta bahkan China, Malaysia bisa masuk ke Papua sehingga harga kemahalan itu bisa turun dan kekayaan di papua juga bisa ekspor keluar sehingga ekonomi di Papua bisa tumbuh," kata Maximus kepada wartawan, Senin (26/8/2024).

Maximus juga akan memberantas adanya gizi buruk di tanah Papua. Ia menilai seharusnya masyarakat Papua tidak mengalami gizi buruk di tengah kekayaan yang dimiliki.

Adapun untuk membuat terealisasinya program ini dia juga mendukung program makan siang gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Maka kita akan mengembangkan makanan lokal seperti sagu, umbi-umbiaan sehingga anak-anak sekolah bisa dapat makan siang gratis itu bisa berlaku untuk papua. Gizi buruk itu harus kita berantas, kita harus laksanakan ini di Papua," tegas dia.

 

Halaman:
1 2
      
