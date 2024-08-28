Jokowi Tegaskan Pemerintah Belum Putuskan Pembatasan BBM Bersubsidi

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang bakal diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 mendatang. Saat ini, rencana tersebut masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat.

Sebelum memberlakukannya pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," kata Jokowi saat di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jokowi kembali menegaskan jika saat ini belum ada keputusan berkaitan dengan rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Bahkan, kata dia, belum ada rapat membahas rencana pembatasan BBM bersubsidi.

Terkait perlunya pembatasan BBM bersubsidi, Jokowi mengatakan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar, terutama Jakarta. Lalu pertimbangan kedua adalah pemerintah ingin adanya efisiensi anggaran terutama pada 2025.

"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," terang Presiden Jokowi.