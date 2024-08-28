Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Airin-Ade Daftar ke KPU Banten: Pertolongan Allah itu Nyata

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |16:09 WIB
Airin-Ade Daftar ke KPU Banten: Pertolongan Allah itu Nyata
Airin dan Ade daftar ke KPUD Banten (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SERANG - Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Rabu (28/8/2024), untuk maju pada Pilkada 2024. Keduanya maju melalui dukungan Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Gelora. ratusan simpatisan pun turut mengantar keduanya hingga ke depan pintu gedung KPU Banten.

Tak terkecuali para petinggi partai Golkar seperti Ketua DPD Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah hingga petinggi PDI Perjuangan. Airin daftar menggunakan pakaian batik hijau kuning sedangkan Ade Sumardi kemeja putih.

Dalam kesempatan tersebut, Airin mengatakan bahwa kehadirannya ke KPU Banten merupakan bentuk pertolongan Allah setelah sebelumnya terdapat dinamika yang luar biasa.

"Pertolongan Allah itu ada, sebagai bentuk rasa syukur kami, mudah-mudahan kita tetap amanah, memberikan kebermanfaatan hingga nanti kami dinyatakan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten sehingga bisa ikut berkontestasi di Pilkada Banten," kata Airin dalam konferensi pers.

Kata Airin, pasangan Airin-Ade terwujud merupakan buntut dari komunikasi intens yang telah dibangun sejak lama. Pengalaman dari masing-masing pribadi juga diyakini dapat membawa dampak positif di Provinsi Banten.

"Pengalaman Pak Ade sebagai wakil bupati Lebak, saya Walikota Tangsel kita satu padukan untuk membangun Banten ke depan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
