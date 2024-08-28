Sultan Hamengkubuwono X: Kreativitas Jadi Kekuatan Utama dalam Hadapi Tantangan Global

YOGYAKARTA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar Jogja Fashion Week 2024, acara tersebut adalah yang ke-19 kali dengan total pengunjung Fashion Show 6000 orang dan Pameran sebanyak 5000 orang. Dengan omzet keseluruhan selama pameran berlangsung mencapai 1,8 Miliar Rupiah.

Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X karena sudah konsisten menyelenggarakan Jogja Fashion Week.

“Saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang telah dengan konsisten menyelenggarakan Jogja Fashion Week selama hampir dua dekade,” kata Sultan Hamengku Buwono X dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8/2024).

Sultan Hamengku Buwono juga mengucapkan banyak terimakasih, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. “Baik dari dalam maupun luar negeri, yang telah mendukung terselenggaranya acara ini,” ucapnya.



Lebih jauh, Sultan Hamengku Buwono menilai jika Jogja Fashion Week bukan sekadar pameran mode, tetapi juga sebuah platform yang mempertemukan beragam ide dan kreativitas tanpa batas.

“Tahun ini, dengan tema "Fusion Fashion," kita diajak untuk menyaksikan perpaduan yang harmonis antara integrasi budaya, kreativitas, dan sentuhan modern dalam dunia fashion. Sebuah konsep yang sangat relevan dengan semangat zaman, di mana batas-batas budaya semakin lebur dan kreativitas menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan global,” tuturnya.



Untuk itu, Sultan Hamengku Bowono juga merasa bangga dan terinspirasi melihat bagaimana Jogja Fashion Week 2024 berhasil menarik perhatian, tidak hanya dari kalangan desainer lokal, tetapi juga dari mancanegara.