Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sultan Hamengkubuwono X: Kreativitas Jadi Kekuatan Utama dalam Hadapi Tantangan Global

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |22:24 WIB
Sultan Hamengkubuwono X: Kreativitas Jadi Kekuatan Utama dalam Hadapi Tantangan Global
Sultan Hamengkubuwono X
A
A
A

YOGYAKARTA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar Jogja Fashion Week 2024, acara tersebut adalah yang ke-19 kali dengan total pengunjung Fashion Show 6000 orang dan Pameran sebanyak 5000 orang. Dengan omzet keseluruhan selama pameran berlangsung mencapai 1,8 Miliar Rupiah.

Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X karena sudah konsisten menyelenggarakan Jogja Fashion Week.

“Saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang telah dengan konsisten menyelenggarakan Jogja Fashion Week selama hampir dua dekade,” kata Sultan Hamengku Buwono X dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8/2024).

Jogja Fashion Week

Sultan Hamengku Buwono juga mengucapkan banyak terimakasih, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. “Baik dari dalam maupun luar negeri, yang telah mendukung terselenggaranya acara ini,” ucapnya.
 
Lebih jauh, Sultan Hamengku Buwono menilai jika Jogja Fashion Week bukan sekadar pameran mode, tetapi juga sebuah platform yang mempertemukan beragam ide dan kreativitas tanpa batas. 

“Tahun ini, dengan tema "Fusion Fashion," kita diajak untuk menyaksikan perpaduan yang harmonis antara integrasi budaya, kreativitas, dan sentuhan modern dalam dunia fashion. Sebuah konsep yang sangat relevan dengan semangat zaman, di mana batas-batas budaya semakin lebur dan kreativitas menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan global,” tuturnya. 
 
Untuk itu, Sultan Hamengku Bowono juga merasa bangga dan terinspirasi melihat bagaimana Jogja Fashion Week 2024 berhasil menarik perhatian, tidak hanya dari kalangan desainer lokal, tetapi juga dari mancanegara. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930//kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184574//prabowo-7uT6_large.jpg
Prabowo Sebut Sultan Hamengkubuwono X Mirip Kapten dari Pasukan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314//sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860//viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement