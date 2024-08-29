Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasukan Israel Dorong Tank Lebih Dalam ke Khan Younis Tengah, 34 Warga Palestina Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |11:35 WIB
Pasukan Israel Dorong Tank Lebih Dalam ke Khan Younis Tengah, 34 Warga Palestina Tewas
- Pasukan Israel mengirim tank lebih dalam ke Khan Younis di Jalur Gaza selatan dan melancarkan serangan di seluruh daerah kantong itu (Foto: AP)
A
A
A

GAZA - Pasukan Israel mengirim tank lebih dalam ke Khan Younis di Jalur Gaza selatan dan melancarkan serangan di seluruh daerah kantong itu untuk menghabiskan semua anggota Hamas. Serangan ini  menewaskan sedikitnya 34 warga Palestina pada Rabu (28/8/2024).

Warga Khan Younis mengatakan tank-tank Israel melakukan serangan mendadak ke pusat kota, dan militer memerintahkan evakuasi di timur, memaksa banyak keluarga untuk lari menyelamatkan diri, sementara yang lain terjebak di rumah.

Dikutip Reuters, pejabat kesehatan Palestina mengatakan serangan Israel di Khan Younis menewaskan sedikitnya 11 orang. Di kota pusat Deir Al-Balah, tempat sedikitnya satu juta orang berlindung, serangan udara Israel menewaskan delapan warga Palestina di dekat sekolah yang menampung keluarga-keluarga yang mengungsi.

Di Nuseirat, di Jalur Gaza tengah, jurnalis Mohammed Abed-Rabbo tewas bersama saudara perempuannya dalam serangan Israel di rumah mereka. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan kematian Abed-Rabbo meningkatkan jumlah jurnalis Palestina yang tewas akibat tembakan Israel menjadi 172 sejak 7 Oktober.

Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah mengeluarkan beberapa perintah evakuasi di seluruh Gaza, yang merupakan jumlah terbanyak sejak dimulainya perang yang telah berlangsung hampir 11 bulan. Evakuasi ini memicu protes dari warga Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pejabat bantuan atas menyusutnya zona kemanusiaan dan tidak adanya area aman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188182//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-YOnl_large.jpg
Hamas Klaim Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Pemimpin Milisi Didukung Israel di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187922//israel_serang_beirut_lebanon-mr3e_large.jpg
Israel Serang Lebanon Usai Pembicaraan Langsung untuk Pertama Kalinya dalam Beberapa Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187665//pasukan_israel-3uP4_large.jpg
Klaim Targetkan Komandan Hamas, Serangan Israel di al-Mawasi Tewaskan Lima Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement