Pasukan Israel Dorong Tank Lebih Dalam ke Khan Younis Tengah, 34 Warga Palestina Tewas

- Pasukan Israel mengirim tank lebih dalam ke Khan Younis di Jalur Gaza selatan dan melancarkan serangan di seluruh daerah kantong itu (Foto: AP)

GAZA - Pasukan Israel mengirim tank lebih dalam ke Khan Younis di Jalur Gaza selatan dan melancarkan serangan di seluruh daerah kantong itu untuk menghabiskan semua anggota Hamas. Serangan ini menewaskan sedikitnya 34 warga Palestina pada Rabu (28/8/2024).

Warga Khan Younis mengatakan tank-tank Israel melakukan serangan mendadak ke pusat kota, dan militer memerintahkan evakuasi di timur, memaksa banyak keluarga untuk lari menyelamatkan diri, sementara yang lain terjebak di rumah.

Dikutip Reuters, pejabat kesehatan Palestina mengatakan serangan Israel di Khan Younis menewaskan sedikitnya 11 orang. Di kota pusat Deir Al-Balah, tempat sedikitnya satu juta orang berlindung, serangan udara Israel menewaskan delapan warga Palestina di dekat sekolah yang menampung keluarga-keluarga yang mengungsi.

Di Nuseirat, di Jalur Gaza tengah, jurnalis Mohammed Abed-Rabbo tewas bersama saudara perempuannya dalam serangan Israel di rumah mereka. Kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan kematian Abed-Rabbo meningkatkan jumlah jurnalis Palestina yang tewas akibat tembakan Israel menjadi 172 sejak 7 Oktober.

Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah mengeluarkan beberapa perintah evakuasi di seluruh Gaza, yang merupakan jumlah terbanyak sejak dimulainya perang yang telah berlangsung hampir 11 bulan. Evakuasi ini memicu protes dari warga Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pejabat bantuan atas menyusutnya zona kemanusiaan dan tidak adanya area aman.