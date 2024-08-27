Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Perintahkan Evakuasi di Wilayah Palestina, PBB Tangguhkan Pengiriman Bantuan Sementara ke Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |16:43 WIB
Israel Perintahkan Evakuasi di Wilayah Palestina, PBB Tangguhkan Pengiriman Bantuan Sementara ke Gaza
Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menangguhkan sementara operasi bantuannya di Jalur Gaza karena perintah evakuasi Israel (Foto: AP).
A
A
A

GAZA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menangguhkan sementara operasi bantuannya di Jalur Gaza. Hal ini disebabkan karena perintah evakuasi militer Israel di pusat wilayah Palestina tersebut.

Seorang pejabat senior PBB mengatakan kepada wartawan bahwa staf kemanusiaannya tidak dapat beroperasi pada Senin (26/8/2024) karena masalah keselamatan.

Perintah evakuasi yang mencakup sebagian zona kemanusiaan yang ditetapkan Israel di dalam dan sekitar kota pusat Deir al-Balah telah memaksa staf untuk pindah dengan cepat dan meninggalkan peralatan. Deir al-Balah adalah tempat PBB memiliki pusat operasi utamanya.

Namun, pejabat tersebut menekankan bahwa badan-badan PBB tidak akan meninggalkan Gaza dan sekarang berusaha mencari tempat untuk beroperasi dengan aman.

Militer Israel mengatakan pihaknya mengeluarkan perintah evakuasi untuk mencoba melindungi warga sipil saat beroperasi melawan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

Sebelumnya pada Senin (26/8/2024) dilaporkan pasukan terus membongkar infrastruktur teroris dan melenyapkan teroris di pinggiran Deir al-Balah.

Menurut PBB, hingga 88,5% wilayah Gaza telah ditempatkan di bawah perintah evakuasi sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas,  yang merupakan penyedia dan distributor utama bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.

 

