Israel Hancurkan 610 Masjid dan 3 Gereja di Gaza Selama Perang 10 Bulan

Israel telah menghancurkan 610 masjid dan tiga gereja selama 10 bulan terakhir di Gaza selama perang yang dimulai pada 7 Oktober 2023 (Foto: IDF)

GAZA - Israel telah menghancurkan 610 masjid dan tiga gereja selama 10 bulan terakhir di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Tentara Israel telah berulang kali dituduh melakukan pelanggaran terhadap tempat-tempat suci umat Muslim.

Rekaman yang dirilis pada Jumat (23/8/2024) menunjukkan tentara Israel membakar salinan Alquran di sebuah masjid di Jalur Gaza yang terkepung.

Saluran berita Qatar Al Jazeera mengatakan bahwa mereka memperoleh rekaman tersebut dari video yang diambil oleh tentara Israel dan pesawat nirawak yang ditemukan di Gaza.

Rekaman tersebut menunjukkan tentara Israel membobol Masjid Bani Saleh di Jalur Gaza utara dan kemudian merobek serta membakar salinan Alquran, kitab suci umat Islam, di dalam masjid tersebut.

Dalam rekaman lainnya, tentara Israel terlihat menghancurkan Masjid Agung di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, salah satu masjid tertua di Gaza, yang dibangun 96 tahun lalu. Tentara Israel belum mengomentari rekaman tersebut.

Pada Sabtu (24/8/2024), Hamas menyerukan kepada rakyat bebas di dunia untuk bertindak guna membela tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di Palestina. Serta mengakhiri perang pemusnahan terhadap Jalur Gaza.

Muslim Palestina di Gaza diketahui terus menggelar salat berjamaah di samping reruntuhan masjid yang hancur. Namun, jamaah telah diserang oleh pemboman Israel selama salat berjamaah pada beberapa kesempatan.

Bulan lalu, serangan Israel terhadap jamaah yang berkumpul untuk salat di dekat masjid yang hancur di kamp pengungsi Shati di Gaza utara menewaskan sedikitnya 20 orang.