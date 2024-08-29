Ungkap Tabir Kasus Dugaan Tabrak Lari Pelajar hingga Tewas di Depok, Polisi Periksa 3 Saksi

DEPOK - Unit Gakkum Satlantas Polres Metro Depok berupaya mengungkap tabir kasus dugaan tabrak lari dengan korban pelajar berinisial EP (17) oleh sebuah mobil di Jalan Raya Juanda, Depok pada Sabtu 24 Agustus dini hari.

Diketahui pengemudi mobil berhasil melarikan diri dengan masuk ke Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) usai menabrak pemotor yang berboncengan diduga tidak memakai helm dan kecepatan tinggi.

"Kami turut berduka cita. Petugas masih mencari alat bukti dan petunjuk. Pelaku pasti kami upayakan cari sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum," kata Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Multazam menambahkan sebanyak tiga orang saksi telah dimintai keterangan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) telah dibuat sesuai petunjuk dan alat bukti yang ada. Ia meminta masyarakat yang melihat peristiwa laka lantas antara motor dan mobil agar melapor.

"Sudah 3 saksi yang kami ambil keterangannya. Olah TKP sudah dibuat dengan petunjuk dan alat bukti yang ada. Apabila masyarakat memiliki informasi terkait peristiwa tersebut Silahkan melaporkan ke Satlantas Polres Metro Depok," ujarnya.