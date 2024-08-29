Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jubir Benarkan Anies Dapat Tawaran Maju Pilkada Jabar dari Salah Satu Parpol 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |19:54 WIB
Anies Berkunjung ke DPD PDIP Jakarta. Foto: Okezone/Ari Sandita. 
Anies Berkunjung ke DPD PDIP Jakarta. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sahrin Hamid membenarkan bahwa ada tawaran maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 dari salah satu partai politik yang disinyalir PDI Perjuangan. Ia menyebut partai itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan ke KPUD Jawa Barat.

"Soal Jawa Barat kami ingin sampaikan memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik dan kita tahu itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan yang meminta Pak Anies untuk maju di Pilkada Jawa Barat," kata Sahrin saat jumpa pers di Markas Pemenangan Jalan Brawijaya No.46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/8/2024) malam.

Sahrin menyebut Anies saat ini sedang mempertimbangkan dengan serius tawaran untuk maju di Pilkada Jabar. Ia meminta publik bersama menunggu keputusannya beberapa saat lagi.

"Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius dan kita tunggu saja seperti apa nantinya keputusannya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
