HOME NEWS JABAR

PDIP Bandung Sebut Rencana Pencalonan Anies-Ono di Pilgub Jabar Sudah 95 Persen

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |19:58 WIB
PDIP Bandung Sebut Rencana Pencalonan Anies-Ono di Pilgub Jabar Sudah 95 Persen
Anies Baswedan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Folmer SM Silalahi menilai, kans partainya mendukung pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Ono Surono terbuka lebar. Bahkan, ia menyebut, kemungkinan besar PDIP mengusung duet Anies-Ono sebesar 95 persen.

"95 persen," terang Folmer saat dihubungi, Kamis (29/8/2024).

Folmer menilai, kemungkinan besar partainya bakal mendaftarkan duet Anies-Ono ke KPUD Jabar malam ini. "Kemudian Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono," terang Folmer.

"Nah ini kita tinggal menunggu tahapan-tahapan berikutnya agar proses pendaftaran secara resmi ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya semuanya yang berderar hari ini masih menunggu kepastian tentang keberangkatan dari pasangan ini untuk menuju ke KPUD Jabar," tandas Folmer.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
