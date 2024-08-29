Advertisement
HOME NEWS JABAR

Maju-Mundur Anies di Pilkada Jabar 2024, Akhirnya Batal

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |21:45 WIB
Maju-Mundur Anies di Pilkada Jabar 2024, Akhirnya Batal
Anies Baswedan batal maju Pilgub Jabar (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid menyebut bahwa Anies tak maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang beredar malam ini.

"Anies tidak maju di Jabar," kata Sahrin kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (29/8/2024).

Dikabarkan Anies masuk radar PDI Perjuangan untuk berpasangan dengan Ono Surono dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Namun, detik-detik terakhir Anies memutuskan tidak maju di Pilkada Jawa Barat.

Adapun batasan waktu pendaftaran pada hari ini pukul 23.59 WIB.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan apa yang disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad memastikan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal maju pada Pilub Jawa Barat (Jabar). Anies bakal berpasangan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.

“Anies-Ono final (maju di Pada Pilgub Jawa Barat 2024),” kata Mochtar Mohamad saat dikonfirmasi.

 

