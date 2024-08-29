Anies-Ono Final Maju Pilgub Jabar, Daftar Malam Ini

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad memastikan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal maju pada Pilgub Jawa Barat (Jabar). Anies bakal berpasangan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.

“Anies-Ono final (maju di Pada Pilgub Jawa Barat 2024),” kata Mochtar Mohamad saat dikonfirmasi, Kamis (28/9/2024).

Mochtar menyebut Anies dan Ono bakal mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Barat. Namun, ia tak merinci kapan tepatnya pendaftaran itu dilakukan.

“(Daftar) Malam ini,” sambung dia.

Saat dikonfirmasi terkait keberadaan Anies dan Ono. Mochtar menyebut mereka berada Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Hanya saja saat dimintai foto keberadaan keduanya, Mochtar hanya memberikan foto Ono Surono di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

“(Berada di) Kantor DPD PDIP Jawa Barat,” ujarnya tanpa menjelaskan di mana keberadaan Anies saat ini.