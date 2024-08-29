Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Anies-Ono Final Maju Pilgub Jabar, Daftar Malam Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |21:25 WIB
Anies-Ono Final Maju Pilgub Jabar, Daftar Malam Ini
Anies dan Ono final maju Pilgub Jabar, daftar malam ini (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad memastikan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal maju pada Pilgub Jawa Barat (Jabar). Anies bakal berpasangan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.

“Anies-Ono final (maju di Pada Pilgub Jawa Barat 2024),” kata Mochtar Mohamad saat dikonfirmasi, Kamis (28/9/2024).

Mochtar menyebut Anies dan Ono bakal mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Barat. Namun, ia tak merinci kapan tepatnya pendaftaran itu dilakukan.

“(Daftar) Malam ini,” sambung dia.

Saat dikonfirmasi terkait keberadaan Anies dan Ono. Mochtar menyebut mereka berada Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Hanya saja saat dimintai foto keberadaan keduanya, Mochtar hanya memberikan foto Ono Surono di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

“(Berada di) Kantor DPD PDIP Jawa Barat,” ujarnya tanpa menjelaskan di mana keberadaan Anies saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173593//jis-9HxT_large.jpg
Akses ke JIS Makin Gampang, Stasiun KRL Baru Rampung Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272//harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/622/3163031//lowongan_kerja_di_jakarta-bSTx_large.jpg
Catat Tanggal! Jobfest Digelar di Jakarta, Ada 2.000 Lowongan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159643//anies-UWL3_large.jpg
Anies Temui Tom Lembong di Rutan Cipinang, Bahas Langkah Pasca-Abolisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150025//kesedihan_anies_lihat_tom_lembong_diborgol_terdiam_hingga_gelengkan_kepala-BT0m_large.jpg
Kesedihan Anies Lihat Tom Lembong Diborgol, Terdiam hingga Gelengkan Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/338/3146854//pemprov_gelar_jakarta_future_festival_2025_di_tim_ahok_hingga_anies_jadi_pembicara-4gQv_large.jpg
Pemprov Gelar Jakarta Future Festival 2025 di TIM: Ahok hingga Anies Jadi Pembicara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement