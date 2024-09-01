Advertisement
HOME NEWS JATIM

Usai Trenggalek, Giliran Tuban Digoyang Gempa M 3,7

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |22:57 WIB
Usai Trenggalek, Giliran Tuban Digoyang Gempa M 3,7
JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (1/9/20234) sekitar pukul 22.16 WIB. Gempa ini hanya berselang 2 jam setelah gempa magnitudo 3,8 di Trenggalek pukul 20.07 WIB tadi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di koordinat 5,86 Lintang Selatan dan 112,47 Bujur Timur. Pusat gempanya di 125 kilometer arah timur laut Tuban pada kedalaman 10 kilometer.

"#Gempa Mag:3.7, 01-Sep-2024 22:16:51WIB, Lok:5.86LS, 112.47BT (125 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Tuban diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.
 

(Salman Mardira)

      
