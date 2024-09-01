Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M 3,8 Guncang Trenggalek Jatim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |20:48 WIB
Gempa M 3,8 Guncang Trenggalek Jatim
Ilustrasi gempa (Shutterstock)
JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,8 mengguncang Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (1/9/20234) pukul 20.07 WIB. Belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 113 Km dari Barat Daya, Trenggalek, Jatim. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:3.8, 01-Sep-2024 20:07:38WIB, Lok:9.11LS, 111.67BT (113 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

