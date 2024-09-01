Gempa M3,0 Guncang Meulaboh Aceh Barat

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,0 mengguncang Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Minggu (1/9/20234). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 19.09 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 30 Km dari Barat Daya, Meulaboh, Aceh Barat. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 27 kilometer.

"#Gempa Mag:3.0, 01-Sep-2024 19:09:51WIB, Lok:3.93LU, 95.96BT (30 km BaratDaya MEULABOH-ACEHBARAT), Kedlmn:27 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Meulaboh diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.



(Fakhrizal Fakhri )