Paus Mata-Mata Rusia Ditemukan Mati Mengapung di Lepas Pantai Norwegia

Seekor paus beluga yang diduga telah dilatih sebagai mata-mata oleh Rusia ditemukan mati di lepas pantai Norwegia (Foto: Helene O'Barry)

NORWEGIA - Seekor paus beluga yang diduga telah dilatih sebagai mata-mata oleh Rusia ditemukan mati di lepas pantai Norwegia. Bangkai hewan yang dijuluki Hvaldimir itu ditemukan mengapung di lepas pantai kota Risavika di barat daya.

Kemudian dibawa ke pelabuhan terdekat untuk diperiksa. Paus tersebut pertama kali terlihat di perairan Norwegia lima tahun lalu dengan kamera GoPro yang terpasang pada tali kekang bertuliskan "Peralatan St Petersburg".

Hal ini memicu rumor bahwa mamalia tersebut bisa jadi adalah paus mata-mata, sesuatu yang menurut para ahli terjadi di masa lalu. Moskow tidak pernah menanggapi tuduhan tersebut.

Bangkai Hvaldimir yang tak bernyawa ditemukan pada akhir pekan oleh Marine Mind, sebuah organisasi yang telah melacak pergerakannya selama bertahun-tahun.

Pendiri Marine Mind, Sebastian Strand mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa penyebab kematiannya tidak diketahui dan bahwa tubuh Hvaldimir tidak memiliki luka yang jelas.

"Kami telah berhasil mengambil jenazahnya dan menempatkannya di area yang dingin, sebagai persiapan untuk otopsi oleh lembaga veteriner," katanya kepada kantor berita AFP.

Dengan perkiraan usia sekitar 15 tahun, Hvaldimir tidak tua untuk seekor paus Beluga, yang masa hidupnya dapat mencapai 60 tahun.