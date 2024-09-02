Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M 5,1 Guncang Melonguane Sulut, Pusatnya di Laut

Salman Mardira , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |04:31 WIB
Gempa M 5,1 Guncang Melonguane Sulut, Pusatnya di Laut
Ilustrasi gempa (Shutterstock)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo  5,1 melanda  Melonguane di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Senin (2/9/2024) pukul 02.59 WIB. Belum diketahui dampak dari gempa ini.

BMKG dalam laman resminya melaporkan bahwa episenter gempa ini berada di koordinat 3,81 Lintang Utara - 126,68 Bujur Timur.

Pusat gempa berada di laut sekitar 21 kilometer arah tenggara Melonguane, Kepulauan Talaud, pada kedalaman 21 kilometer.

"Dirasakan (Skala MMI): IV Melonguane, II - III Tahuna, II - III Ondong, II-III Tobelo, II - III Daruba," tulis BMKG.

Belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa ini.

"Disclaimer: informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," kata BMKG.

(Salman Mardira)

      
