HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal Guncang Kolaka Timur Sultra, Pusatnya di Darat

Salman Mardira , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |03:10 WIB
Gempa Dangkal Guncang Kolaka Timur Sultra, Pusatnya di Darat
Ilustrasi gempa (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 2,7 melanda Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Senin (2/9/2024) pukul 01.48 WIB. Belum diketahui dampak dari gempa jenis dangkal ini.

BMKG melaporkan bahwa gempa ini berlokasi di koordinat 4,04 Lintang Selatan - 121,82 Bujur Timur.

Pusat gempa berada di darat sekitar 4,4 arah tenggara Lalolae, Kolaka Timur pada kedalaman 5 Km.

"Dirasakan (Skala MMI): II - III Mowewe," tulis BMKG di laman resminya.

Sejauh ini belum ada laporan kerusakan atau korban dari gempa ini.
 

(Salman Mardira)

      
