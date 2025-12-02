Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berpotensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jabodetabek pada Selasa (2/12/2025). Masyarakat diimbau tetap waspada terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari di sejumlah titik Jabodetabek.

(Awaludin)