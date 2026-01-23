BMKG Prediksi Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Jumat (23/1/2026), hujan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi mengguyur seluruh wilayah Jakarta pada hari ini.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Berdasarkan informasi di laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan turun dengan intensitas sedang. Suhu udara berkisar antara 24-27 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 77-90 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara berkisar antara 24-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 76-95 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-27 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 76-95 persen.

Hujan dengan intensitas sedang juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 23-27 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 77-97 persen.

Jakarta Timur diprediksi hujan dengan intensitas sedang hari ini. Suhu udara berkisar 23-27 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 77-97%.

Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 75-83%.



(Erha Aprili Ramadhoni)