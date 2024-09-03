Cagub Riau yang Didukung Perindo Silahturahmi ke Tokoh Agama

PEKANBARU - Calon Gubernur (Caub) Riau yang didukung Partai Perindo, Nasir melakukan silahturahmi tokoh agama. Tokoh agama yang didatangi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau Ilyas Husti bersama pengurus lainnya.

Datang ke MUI Riau Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, M Nasir didampingi Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf dan tim sukses lainnya. Merekapun disambut para pengurus MUI.

Dalam silahturahminya, salah satu yang dibahas adalah permasalan Riau yang kaya dengan umber daya alam tapi dinilai kurang dimenej dengan baik. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah terkait keagamaan.

"Alhamdulliah kita diterima baik oleh pihak MUI. Kedatangan kita kemari untuk mendapat tunjuk ajar, bimbingandari tokoh tokoh agama. Alhamdullliah kita dapat petuah dari beliau-beliau. Jika M Nasir dan Wardan diberi amanat, insyallah kita perbaiki Riau yang ebih baik lagi," kata M Nasir Selasa (3/9/2024).

Dalam diskusi itu juga dibahas untuk mengembangkan syiar islam melalui berbagai kegaiatan ataupun rutinitas kerohanian.

"Kita sepakat bersama akan membawa Riau peradaban islam terbesar," imbuhnya.

Dia menjelaskan kalua untuk pasangan M Nasir - Wardan bercita - cita akan memperbanyak hafiz Quran yang sudah ada dalam visi dan misi . " Di Riau jumlah masjid ada 12 ribu. Minimal 1 masjid ada satu anak hafz Quran berarti 1 tahun ada 12 yang hafiz, 5 tahun bisa 60 ribu. Kalau itu 1, kalau itu 5, berarti ada 300 ribu penghafal Quran. Kita akan siapkan regulasi dan anggarannya," imbuhnya.



(Khafid Mardiyansyah)