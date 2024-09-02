30 Anggota DPRD Manggarai Timur Resmi Dilantik, 2 di Antaranya Kader Perindo

FLORES - Sebanyak 30 anggota caleg terpilih DPRD Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), periode 2024-2029 resmi dilantik. Dua di antaranya kader Partai Perindo, yakni Paulus S Aprianus Gagu dan Petrus Y Elmiance.

Pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai Timur, Senin (2/9/2024). Pelantikan 30 anggota DPRD Manggarai Timur terpilih itu ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Ruteng.

Pejabat Bupati Manggarai Timur, Boni Hasudungan Siregar mengucapkan selamat atas pelantikan 30 DPRD Manggarai Timur.

Boni berharap, agar DPRD terpilih dapat menjalankan fungsi dan dapat mempertahankan kinerjanya agar masyarakat semakin percaya, dan yakin bahwa DPR betul-betul bisa memberikan kontribusi pengembangan bangsa ini, karena masyarakat menitipkan aspirasi-aspirasi kepada anggota DPR, dengan harapan anggota DPR mampu diperjuangkan.

Terpisah, Paulus S Aprianus Gagu DPR dari partai Perindo berkomitmen untuk menjalani amanah yang telah diberikan oleh seluruh masyarakat di daerah pemilihannya.

“Hari ini saya sudah dilantik menjadi anggota DPRD Manggarai Timur dari partai Perindo. Saya siap menjadi penyambung lidah rakyat.”

Berikut nama Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang dilantik :

PDIP :

- Salesius Medi

- Tarsisius Kasman Jangkur

- Antonius Dehot

- Paulus Yohanes Yorit Poni

- Gensius Jerabu

Demokrat :

- Basilius Teto

- Tamur Paulus

- Mikael Nardi

- Nurkholis

- Petrus Selestinus San

PAN :

- Yuventius Tongkang

- Syrilus Pensi Harma Antang

- Mikael Jaur

- Agustinus Tangkur