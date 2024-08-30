Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ucap Sumpah Janji, Bujang dan Gadis Partai Perindo Resmi Jadi Anggota DPRD Muarojambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |21:26 WIB
Ucap Sumpah Janji, Bujang dan Gadis Partai Perindo Resmi Jadi Anggota DPRD Muarojambi
Pelantikan DPRD Muarojambi (Foto: MNC Media)
A
A
A

MUAROJAMBI - Dua putra dan putri terbaik dari DPD Partai Perindo Muarojambi, yakni Muhammad Ramadhan Mahir (24) dan Aulia Nofridianti (25) resmi dilantik dan ucap sumpah janji menjadi anggota DPRD Muarojambi periode 2024-2029 di Gedung DPRD Kabupaten Muarojambi, Jambi di kawasan perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Jumat (30/8/2024).

Yang lebih istimewanya, dari 40 anggota dewan yang dilantik keduanya masih bujang dan gadis belia.

Mereka tidak menyangka bakal terpilih dan dilantik menjadi anggota dewan yang masih muda. Rasa bangga, haru serta deg-degan menjadi satu saat dilantik menjadi anggota dewan.

Tidak hanya itu, keduanya siap memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Muarojambi agar lebih baik lagi.

Muhammad Ramadhan Mahir bersyukur pada periode 2024-2025, Partai Perindo mendapatkan 2 kursi.

"Alhamdulillah, saya dan Aulia bersyukur kepada Allah SWT bisa dipercaya menjadi anggota DPRD Muarojambi. Dimana sebelumnya kosong (tidak ada kursi)," ungkapnya.

Dirinya mengaku siap memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Muarojambi.

"Saya akan memperjuangkan insfratruktur jalan, SDM dan semuanya akan saya perjuangkan semaksimal mungkin," tandasnya.

 

