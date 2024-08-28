Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Massa Aksi Duduki Kantor DPRD Kota Solo, Demonstran Sempat Bakar Ban

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:54 WIB
Massa Aksi Duduki Kantor DPRD Kota Solo, Demonstran Sempat Bakar Ban
Massa aksi duduki kantor DPRD Solo (Foto : MNC Media)
A
A
A

SOLO - Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat di Solo melakukan aksi demonstrasi di Depan Kantor DPRD Kota Solo, Rabu (28/8/2024) sekira pukul 15.30 WIB hingga 18.10 WIB. Aksi itu berakhir damai, meski massa sempat membakar ban dan menduduki Kantor DPRD Kota Solo. 

Demonstrasi kali ini merupakan aksi ketiga dalam seminggu terakhir di Solo. Aksi dilakukan sebagai respons atas dinamika politik dan represifitas pihak keamanan terhadap peserta aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah.

"Hari ini kami sepakat kami tidak dari elemen apapun. Kami sama-sama dengan drescode hitam-hitam sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Indonesia. Kami satu suara atas nama masyarakat Soloraya," ujar koordinator umum aksi Rozin Alfianto pada sela-sela aksi.

Rozin menegaskan aksi demonstrasi kali ini juga bentuk protes pada pemerintah yang dinilai mengakali konstitusi. 

"Hari ini kami yang sudah terjadi MK sudah dilangkahi dengan berbagai macam kondisi. Kami juga mengupayakan rezim Jokowi harus diadili karena banyak sekali dosa-dosa termasuk 18 dosa yang sudah kami bahas," kata dia. 

Dikatakannya, aksi tersbeut juga untuk mengecam aksi represif aparat kemanan terhadap para demonstran yang ada di beberapa daerah sekaligus bentuk solidaritas bagi para korban.

"Kami juga menuntut represifitas aparat yang ada di Indonesia, melihat kemarin yang terdekat adalah Semarang dengan represifitas yang luar biasa," kata dia. 

Menggunakan mobil bak terbuka dan pengeras suara, berbagai orasi disuarakan secara bergantian oleh massa aksi. Inti dari semua orasi itu adalah kekecewaan terhadap pemerintah saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836//polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186270//polri-Pn4e_large.jpg
5 Prosedur Polri Ubah Penanganan Demo, dari Tertib hingga Rusuh Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186261//prabowo-kGmR_large.jpg
Kapolri Ubah Cara Tangani Demonstran, Syahganda: Tunjukkan dengan Langkah Nyata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184846//mentan-OqlQ_large.jpg
Sikapi Putusan MK, Mentan Amran Ungkap Peran Polisi di Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184823//bahlil-X5P6_large.jpg
Tanggapi Putusan MK, Bahlil: Kolaborasi Anggota Polri di ESDM Sangat Membantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184240//lee_jong_suk-PXdr_large.jpg
Lee Jong Suk Batal Fan Meeting di Manila Imbas Demo Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement