INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

3 Kader Partai Perindo Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPRD Sitaro

Subhan Sabu , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |23:16 WIB
3 Kader Partai Perindo Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPRD Sitaro
DPRD Sitaro
A
A
A

SITARO - Tiga kader Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro masa jabatan 2024-2029, Senin (2/9/2024).

Ketiga anggota Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo tersebut masing-masing Jotje Luntungan, Netty H. Andrian dan Youlanda Halim.

Usai pelantikan, Jotje Luntungan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

