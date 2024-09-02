3 Kader Partai Perindo Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPRD Sitaro

SITARO - Tiga kader Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro masa jabatan 2024-2029, Senin (2/9/2024).

Ketiga anggota Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo tersebut masing-masing Jotje Luntungan, Netty H. Andrian dan Youlanda Halim.

Usai pelantikan, Jotje Luntungan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.