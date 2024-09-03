Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ingin Hadiri Misa Bersama Paus Fransiskus, Ribuan Umat Katolik Keuskupan Malang Berangkat ke Jakarta

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:34 WIB
Ingin Hadiri Misa Bersama Paus Fransiskus, Ribuan Umat Katolik Keuskupan Malang Berangkat ke Jakarta
Paus Fransiskus (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Ribuan umat katolik dari Keuskupan Malang akan menuju Jakarta untuk mengikat misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Umat katolik itu berasal dari berbagai gereja dan daerah yang ada di wilayah Keuskupan Malang. Sebagai informasi, wilayah Keuskupan Malang bukan hanya dari wilayah area Malang saja melainkan juga berbagai daerah di luar Malang raya.

Sekretaris Keuskupan Malang, Romo Yusuf Dimas Caesario menyatakan, sekitar 1.200 orang akan menuju misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pada Kamis (5/9/2024) mendatang. Umat katolik itu tidak berasal dari Malang raya saja, melainkan juga Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, hingga empat kabupaten di Pulau Madura.

"Ada 1.200 umat dari Keuskupan Malang yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti misa oleh Bapa Suci Paus Fransiskus," ujar Romo Yusuf, dikonfirmasi wartawan Selasa (3/9/2024).

Dari jumlah tersebut kata Romo Yusuf setiap gereja hanya diberikan kuota maksimal 30 orang saja. Jika kuota itu tak terpenuhi atau masih tersisa, maka akan dialihkan untuk gereja atau paroki lain. 

"Masing-masing paroki disediakan kuota untuk 30 orang saja," ujarnya.

 

