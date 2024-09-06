Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Riza Patria Pede Pemilih Anies Geser ke RK-Suswono

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |02:06 WIB
Riza Patria <i>Pede</i> Pemilih Anies Geser ke RK-Suswono
Ahmad Riza Patria pede pemilih Anies geser ke Ridwan Kamil dan Suswono (Foto : Tangkapan Layar iNews)
A
A
A

JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria pede pemilih Anies Baswedan dan PKS pada Pilpres 2024 di wilayah Jakarta, akan bergeser ke pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono pada Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Riza dalam dalam program Interupsi bertajuk 'Laga Jawara Jakarta, Siapa Juara', Kamis (5/9/2024).

"Sekalipun Anies pun tampil sebagai calon, suara PKS akan tetap solid ke RK-Suswono, karena ada Suswono sebagai kader PKS," kata Riza.

Diketahui, Anies sempat digadang-gadang akan maju pada Pilgub Jakarta 2024. Namun, pencalonan Anies ini tidak terealisasikan. 

Akan hal itu, Riza meyakini suara PKS dan Anies akan all out untuk pasangan RK-Suswono. 

"Apalagi, mohon maaf, Mas Anies ga maju, hampir bulat-bulat itu nanti pindah tuh suara pendukung Mas anies ke RK-Suswono," ujarnya.

"Saya kira senyawanya lebih ketemu dibanding calon yang lain," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
