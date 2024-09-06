Dua Perampok Minimarket di Kediri Ditangkap, Satu Pelaku Ditembak Polisi

KEDIRI - Pelaku perampokan dua minimarket di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, pekan lalu berhasil ditangkap. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran berusaha melawan petugas dengan menodongkan senjata berbentuk pistol saat akan ditangkap.

Wildan salah satu pelaku perampokan terpaksa berjalan tertatih-tatih dengan dibopong petugas Satreskrim Polres Kediri, Jawa Timur, setelah kaki kirinya mengalami luka akibat ditembak karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap.

Dia sebelumnya juga pernah menjalani hukuman dalam kasus pembobolan mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Petugas gabungan juga berhasil mengamankan Tri Zudhi, warga Mojoroto yang merupakan rekan Wildan dalam menjalankan aksi perampokan.

Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto mengatakan bahwa berhasil menangkap kedua pelaku perampokan minimarket pekan lalu. "Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran berusaha melawan serta menodongkan senjata kepada petugas saat hendak diamankan," ujarnya, Jumat (6/9/2024)>

Kedua pelaku berhasil diamankan masing-masing adalah Wildan Aprilio dan Tri Zudhi. Keduanya diamankan di rumahnya. "Dalam perkara ini Wildan merupakan residivis kasus pembobolan mesin ATM berperan sebagai otak kejahatan dengan menyiapkan mobil sebagai sarana kejahatan," kata dia.

Dalam manjalankan aksinya, Wildan mengajak Tri Zudhi serta menodongkan senjata menyerupai senjata api jenis pistol kepada korban.