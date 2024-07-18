8 Fakta IRT Meninggal Diduga Jadi Korban Perampokan, Ada Bercak Darah di Dinding

IRT di Malang jadi korban perampokan dan pembunuhan (Foto : Okezone.com/Avirista)

MALANG - Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Malang tewas diduga usai dirampok di rumahnya. Kematian korban bernama Suni (48) mengejutkan warga di Dusun Bugis Krajan, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Selasa 16 Juli 2024.

Berikut sejumlah fakta dirangkum oleh Okezone perihal kematian korban:

8. Ditemukan suaminya

Kematian Suni terungkap usai suaminya Juwanto pulang kerja. Saat itu sang suami seperti biasa masuk ke dalam kamar dan ternyata melihat istrinya sudah tewas dengan kondisi luka di beberapa bagian tubuhnya.

"Diketahui jam 4 sore lebih waktu suaminya pulang kerja. Bu Suni namanya ditemukan meninggal di kamar sudah penuh darah," ucap Ketua RT 3 Fresio Sudarmawan.

7. Teriakan histeris suami bikin kaget

Juwanto mendapati istrinya sudah tak bernyawa sepulang kerja. Ia melihat istrinya tewas di kamar depan rumahnya. Alhasil Juwanto pun berteriak histeris, sehingga membuat tetangga dan warga sekitar berdatangan ke rumahnya.

"Suami korban itu langsung histeris, karena kaget akhirnya tetangga dan warga sini ngecek masuk juga. Saya dikabari juga," ujar Fresio kembali.

Saat dirinya mengecek memang kondisi Suni, sudah tak bernyawa. Ada beberapa darah di kepala yang diduganya merupakan benturan.

"Ada bercak darah di dua tempat, di kasur banyak darah. Saat ditemukan miring ke arah tembok (posisi korban), temboknya ada darah juga," tuturnya.

6. Dugaan hilangnya barang berharga korban

Berdasarkan penuturan dan pemeriksaan warga, ada beberapa barang berharga korban di antaranya handphone, dompet, dan sepeda motor Honda Vario raib atau tak berada di tempat ketika korban ditemu tewas.

"Handphonenya juga hilang, dompet beserta isinya juga hilang, serta satu sepeda motor Vario Putih juga hilang," ungkap Fresio.

Di sisi lain, Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat menyatakan, masih melakukan sinkronisasi keterangan perihal hilangnya barang berharga milik Suni.

"Untuk barang yang hilang) Barang yang hilang masih kita lakukan pengecekan dengan keluarga. (Untuk kerusakan rumah) Sementara belum kami temukan, tapi masih kita dalami," ucap Gandha Syah Hidayat, usai olah TKP.