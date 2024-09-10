Pilkada 2024, Rojikinnor Dinilai Sosok yang Paham Kondisi Palangka Raya

JAKARTA - Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, Rojikinnor dan Vina Panduwinata dinilai mampu membuat Palangka Raya lebih baik lagi.

Motivator muda nasional sekaligus Ketua Umum Wirausaha Muda Nusantara (Wimnus), Syafii Efendi menyatakan, bahwa Rojikinnur layak memimpin Palangka Raya. Rojikinnur punya pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif untuk memimpin Palangka Raya.

"Jika dalam ilmu perang Sun Tzu kita perlu mengerti lawan, mengerti medan dan mengerti diri kita untuk menang dalam semua pertempuran. Hal itu terpancara dalam diri Bung Rojikinnur, beliau mengerti betul tentang Palangkaraya, mengerti tentang kondisi dan potensinya serta mengerti tantangan-tantangan ke depan," kata Syafii Efendi dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).