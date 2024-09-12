Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ditlantas Polda Aceh Lakukan 302 Kali Pengawalan selama PON Aceh-Sumut

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |22:58 WIB
Ditlantas Polda Aceh Lakukan 302 Kali Pengawalan selama PON Aceh-Sumut
Ditlantas Polda Aceh Kawal Pelaksanaan PON XXI. Foto: IST.
A
A
A

BANDA ACEH - Ditlantas Polda Aceh telah melakukan pengawalan sebanyak 302 kali selama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut berlangsung, hingga 10 September 2024.

Pengawalan tersebut terdiri 159 pengawalan atlet dan official, serta 143 pengawalan tamu VIP dan VVIP yang hadir pada khanduri raya gala dinner hingga opening ceremony PON.

"Selama kegiatan PON Aceh-Sumut 2024 berlangsung, satuan PJR Ditlantas Polda Aceh telah melaksanakan 302 pengawalan. Ini adalah wujud dukungan Polri terhadap kesuksesan pesta olahraga nasional," kata Dirlantas Polda Aceh Kombes M Iqbal Alqudusy, Kamis (12/9/2024).

Untuk diketahui, dari 31 Agustus—10 September 2024 telah dipertandingkan sebanyak 19 cabang olahraga dari 44 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat aceh atas partisipasinya yang telah menjaga dan tertib dalam berlalu lintas selama pembukaan PON, sehingga semuanya berjalan aman dan lancar.

(Puteranegara Batubara)

      
