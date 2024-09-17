Pelantikan 50 Anggota DPRD Periode 2024-2029, Bobby Nasution : Utamakan Kepentingan Publik

Wali Kota Medan Bobby Nasution menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kota Medan 2024–2029 (Foto: Dok Pemko Medan)

MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kota Medan terpilih masa jabatan 2024–2029 di Gedung DPRD Kota Medan.

Pengambilan sumpah dan janji dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA, Khusus Jon Sarman Saragih, Selasa (17/9/2024).

Pelantikan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, unsur Forkopimda Kota Medan, Pj Sekda Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting, Konsul Negara Sahabat, sejumlah mantan Wali Kota Medan, seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta para camat.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta kata pembukaan yang disampaikan pimpinan Rapat Paripurna, Hasyim .

Setelah itu diteruskan dengan pembacaan SK Pemberhentian Anggota DPRD Medan periode 2019-2024 dan SK Pengangkatan anggota DPRD Kota Medan periode 2024-2029 dari Gubernur Sumatera Utara oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan. Muhammad Ali Sipahutar.