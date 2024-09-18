Waspada! Gunung Ibu Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik Sejauh 2.000 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara terus erupsi hingga malam hari ini, Rabu 18 September 2024, pukul 20.57 WIT. Saat erupsi, Gunung Ibu meluncurkan 2.000 meter abu vulkanik di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Rabu, 18 September 2024, pukul 20:57 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 3.325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, M. Richard Chaniago dalam keterangannya.

Richard mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 103 detik.

Sementara itu, Richard meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

