Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 5.000 Meter di Atas Puncak

JAKARTA – Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi pada Rabu (8/10/2025) sekitar pukul 20.53 WITA.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter di atas puncak atau sekitar 6.703 meter di atas permukaan laut.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 16 detik,” tulis PVMBG.

PVMBG juga menyebut erupsi kali ini disertai suara dentuman, dengan status Gunung Lewotobi Laki-laki masih berada di Level III (Siaga).