Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara terus mengalami hingga pagi hari ini, Selasa 20 Agustus 2024, pukul 07.42 WIT. Saat erupsi, Gunung Ibu luncurkan 1000 meter abu vulkanik di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, pukul 07:42 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, M. Richard Chaniago dalam keterangannya.

Richard mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 125 detik. Sementara itu, Richard meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Khafid Mardiyansyah)