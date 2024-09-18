Gegara Kaos, Sepasang Kekasih Dihajar OTK

TUBAN - Tanpa sebab apapun, sepasang kekasih dikeroyok sejumlah pria di tepi Pantai Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Tuban. Akibat dikeroyok, korban korban pun tak berdaya hingga di tarik-tarik pelaku. Sementara kekasih korban berusaha melerai pertikaian dan berteriak meminta tolong.

Diketahui kejadian berawal saat pasang kekasih tengah berlibur menggunakan kaos komunitas. Diduga lantaran tak terima dengan kaos yang digunakan korban, empat pelaku akhirnya menganiaya korban. Pascakejadian, kedua belah pihak sepakat berdamai. Korban yang terluka telah diberikan pengobatan serta diantar pulang.

"Awalnya korban mengenakan kaos komunitas. Komunitas apa gitu. Di situ ada anak muda yang saya juga tidak tahu dari mana. Mereka nyamperin dan langsung main pukul," kata Sohib, penjaga pantai.

Kepala Desa Socorejo Zubas Arief Rahman membenarkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah pantainya. Namun, kedua belah pihak sudah damai di tempa, selepas kejadian tersebut Untuk Korban sendiri sudah diberikan pengobatan serta di antar pulang melalui jalan lain, agar tidak terjadi peristiwa yang kedua kalinya. (Pipiet Wibawanto)





(Maruf El Rumi)