Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gegara Kaos, Sepasang Kekasih Dihajar OTK

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |18:27 WIB
Gegara Kaos, Sepasang Kekasih Dihajar OTK
Tindakan penganiayaan yang dilakukan gara gara kaos.
A
A
A

TUBAN - Tanpa sebab apapun, sepasang kekasih dikeroyok sejumlah pria di tepi Pantai Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Tuban. Akibat dikeroyok, korban korban pun tak berdaya hingga di tarik-tarik pelaku. Sementara kekasih korban berusaha melerai pertikaian dan berteriak meminta tolong.

Diketahui kejadian berawal saat pasang kekasih tengah berlibur menggunakan kaos komunitas. Diduga lantaran tak terima dengan kaos yang digunakan korban, empat pelaku akhirnya menganiaya korban. Pascakejadian, kedua belah pihak sepakat berdamai. Korban yang terluka telah diberikan pengobatan serta diantar pulang. 

"Awalnya korban mengenakan kaos komunitas. Komunitas apa gitu. Di situ ada anak muda yang saya juga tidak tahu dari mana. Mereka nyamperin dan langsung main pukul," kata Sohib, penjaga pantai. 

Kepala Desa Socorejo Zubas Arief Rahman membenarkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah pantainya. Namun, kedua belah pihak sudah damai di tempa, selepas kejadian tersebut  Untuk Korban sendiri sudah diberikan pengobatan serta di antar pulang melalui jalan lain, agar tidak terjadi peristiwa yang kedua kalinya. (Pipiet Wibawanto)


 

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/612/3142713/tanda_tanda_psikis_korban_npd_dan_kekerasan_ini_gejala_yang_kerap_tak_terlihat-7Qkf_large.jpg
Tanda-Tanda Psikis Korban NPD dan Kekerasan, Ini Gejala yang Kerap Tak Terlihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/612/3011548/menteri-bintang-perempuan-indonesia-harus-berani-speak-up-demi-putus-rantai-masalah-ZIbLC7FvQz.jpg
Menteri Bintang: Perempuan Indonesia Harus Berani Speak Up Demi Putus Rantai Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/612/3011531/kemenpppa-fokus-beri-pendampingan-umkm-untuk-perempuan-penyintas-kekerasan-seksual-bQOMG1BCSP.jpg
Kemenpppa Fokus Beri Pendampingan UMKM untuk Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/612/2927265/siti-atikoh-pranowo-menangis-lihat-banyak-kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-indonesia-3kjADBMSdC.jpg
Siti Atikoh Pranowo Menangis Lihat Banyak Kasus Kekerasan pada Perempuan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/612/2927233/siti-atikoh-pranowo-ingatkan-pentingnya-support-system-untuk-perempuan-korban-kekerasan-RjLei6xfWk.jpg
Siti Atikoh Pranowo Ingatkan Pentingnya Support System untuk Perempuan Korban Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/612/2927219/cara-cegah-kekerasan-pada-perempuan-ala-siti-atikoh-SFaJtLRIPU.jpg
Cara Cegah Kekerasan Pada Perempuan ala Siti Atikoh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement