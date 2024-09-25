Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip, Pemotor Wanita di Bogor Tewas Terlindas Bus

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |03:05 WIB
BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan pemotor wanita dengan bus terjadi di Jalan Raya Mercedez Benz, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.50 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai korban AFZ bergerak dari arah Cicadas menuju Wanaherang.

"Di TKP, motor bergerak ke kanan jalan mendahului bus yang dikemudikan oleh T di depannya," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

 

