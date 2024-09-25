Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tingkatkan Keterampilan Tenaga Kerja, Pj Bupati Majalengka Resmikan BLK Cakraningrat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |21:03 WIB
Tingkatkan Keterampilan Tenaga Kerja, Pj Bupati Majalengka Resmikan BLK Cakraningrat
Pj Bupati Majalengka resmikan BLK Cakraningrat. (Foto: dok Pemkab Majalengka)
A
A
A

MAJALENGKA - Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) pertama bernama BLK Cakraningrat, yang berlokasi di Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), Kelurahan Cikasarung, Kecamatan Majalengka, Senin (24/09/2024).

BLK ini merupakan fasilitas pelatihan kerja pertama di Majalengka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pj Bupati Dedi Supandi menyebut nama Cakraningrat diambil dari tokoh Prabu Cakraningrat di Rajagaluh, Majalengka. Menurutnya, BLK ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang kelas dan sarana pelatihan yang memadai.

“Kami meresmikan BLK Cakraningrat yang memiliki ruang kelas dan sarana-sarana pelatihan yang lengkap. Dari target 13 ruang kelas, saat ini sudah tersedia 6 kelas dan akan segera ditambah 2 kelas lagi. Banyak program pelatihan yang telah dan akan kami tawarkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Pada hari yang sama, digelar juga job fair di lokasi BLK ini dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.718 orang. Menurut Dedi, jumlah tersebut masih bisa bertambah hingga akhir Desember 2024, karena masih banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terlatih dari BLK Cakraningrat.

“Peminat untuk mengikuti pelatihan di BLK ini sangat tinggi. Dari target 4.718 penerimaan, beberapa perusahaan masih membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terlatih. Kami optimis hingga akhir Desember, jumlah ini bisa bertambah,” tuturnya.

Selain job fair, diadakan pula pelatihan intensif selama enam hari untuk peserta terpilih. Peserta akan mendapatkan uang saku, makan, dan minum selama pelatihan berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/06/406/2000660/eksotisnya-terasering-panyaweuyan-di-dataran-tinggi-majalengka-qySsieDGwl.jpg
Eksotisnya Terasering Panyaweuyan di Dataran Tinggi Majalengka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/03/406/1881285/situ-cipanten-majalengka-dulu-terkesan-angker-kini-keindahannya-begitu-nyata-ztwtx1fyBO.JPG
Situ Cipanten Majalengka, Dulu Terkesan Angker, Kini Keindahannya Begitu Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/05/406/1840525/area-sawah-dan-ladang-berundak-di-majalengka-indahnya-mirip-bolu-lapis-pandan-6vRS2Vjtk5.jpg
Area Sawah dan Ladang Berundak di Majalengka Indahnya Mirip Bolu Lapis Pandan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/07/406/1731335/share-loc-hamparan-padi-terasering-yang-menyejukkan-mata-di-majalengka-xoaIItIKWZ.jpg
SHARE LOC: Hamparan Padi Terasering yang Menyejukkan Mata di Majalengka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/20/406/1623433/enggak-usah-ke-bali-ada-pesawahan-ala-tegal-alang-di-majalengka-tURBe9i9G4.JPG
Enggak Usah ke Bali, Ada Pesawahan ala Tegal Alang di Majalengka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/10/406/1434844/ada-pelangi-di-air-terjun-majalengka-CymMv5hemH.jpg
Ada Pelangi di Air Terjun Majalengka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement