Tingkatkan Keterampilan Tenaga Kerja, Pj Bupati Majalengka Resmikan BLK Cakraningrat

MAJALENGKA - Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) pertama bernama BLK Cakraningrat, yang berlokasi di Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), Kelurahan Cikasarung, Kecamatan Majalengka, Senin (24/09/2024).

BLK ini merupakan fasilitas pelatihan kerja pertama di Majalengka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pj Bupati Dedi Supandi menyebut nama Cakraningrat diambil dari tokoh Prabu Cakraningrat di Rajagaluh, Majalengka. Menurutnya, BLK ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang kelas dan sarana pelatihan yang memadai.

“Kami meresmikan BLK Cakraningrat yang memiliki ruang kelas dan sarana-sarana pelatihan yang lengkap. Dari target 13 ruang kelas, saat ini sudah tersedia 6 kelas dan akan segera ditambah 2 kelas lagi. Banyak program pelatihan yang telah dan akan kami tawarkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Pada hari yang sama, digelar juga job fair di lokasi BLK ini dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.718 orang. Menurut Dedi, jumlah tersebut masih bisa bertambah hingga akhir Desember 2024, karena masih banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terlatih dari BLK Cakraningrat.

“Peminat untuk mengikuti pelatihan di BLK ini sangat tinggi. Dari target 4.718 penerimaan, beberapa perusahaan masih membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terlatih. Kami optimis hingga akhir Desember, jumlah ini bisa bertambah,” tuturnya.

Selain job fair, diadakan pula pelatihan intensif selama enam hari untuk peserta terpilih. Peserta akan mendapatkan uang saku, makan, dan minum selama pelatihan berlangsung.